От нардепов требуют рассмотрения инцидента с призывом к применению оружия

Представитель в Украине Международной правозащитной организации «Репортеры без границ» Оксана Романюк призвал комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рассмотреть на своем заседании инцидент, возникший 31 марта между правоохранителями и съемочной группой «5 канала» во время акции протеста против застройки и вырубки леса в парковой зоне Святошинского района Киева.

Об этом О.Романюк сказала во время заседания Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как отметила представитель «Репортеров без границ», во время акции протеста заместитель председателя Святошинского райотдела милиции подполковник Николай Зева приказал подчиненным применить оружие. Услышав это, корреспондент «5 канала» спросил офицера, против кого тот собирается применять оружие, и в ответ получил удар локтем в лицо, отметила О.Романюк.

Она обратилась к представителям МВД с просьбой рассмотреть правомерность действий подполковника милиции.

В свою очередь присутствующий на заседании заместитель начальника главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров сообщил, что руководство МВД назначило служебное расследование по факту этого инцидента.

Как сообщал УНИАН, 31 марта свыше 100 местных жителей провели акцию против вырубки деревьев в Киево-Святошинском лесопарковом хозяйстве, где запланировано строительство.

Местные жители повалили забор, которым было обнесено место вырубки. После этого милиция пыталась задержать одного из участников акции, что спровоцировало столкновение между местными жителями и милицией. Во время этого столкновения пострадала съемочная группа "5 канала".

Кроме того, один из руководителей милиции начал призывать милиционеров применить оружие против местных жителей.

В конечном итоге местным жителям удалось заступиться за задержанного.

В тот же день прокуратура города Киева сообщила, что прокуратурой Святошинского района начата проверка фактов, обнародованных средствами массовой информации о событиях, произошедших в воскресенье во время акции против вырубки деревьев в Киево-Святошинском лесопарковом хозяйстве.