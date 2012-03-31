Женщина принесла мужу в изолятор пельмени с марихуаной

В Полтавской области работники сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков Миргородского горотдела милиции задержали 32-летнюю женщину, которая пыталась передать своему 30-летнему мужчине, который находится под административным арестом в помещении изолятора временного содержания, наркотическое вещество с пищей.

Об этом УНИАН сообщила инспектор Миргородского горотдела УМВД в Полтавской области Лариса Петренко.

По ее словам, при тщательном осмотре передачи, которую подготовила «заботливая» жена, милиционеры обнаружили подозрительные продукты. А когда тщательно их осмотрели, то обнаружили внутри трех пельменей начинку в виде шариков, которые были обернуты полиэтиленовыми пакетиками. В каждом пакетике находилась вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли.

Сейчас изъятое вещество направлено в научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра УМВД Полтавской области для исследования.

Женщине инкриминируют деяния, предусмотренные частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических средств в места лишения свободы). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.