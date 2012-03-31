В Луганске задержаны торговцы героином

В Луганске задержаны девушка и парень, которые занимались сбытом героина.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД в Луганской области, поставщиков героина девушка нашла в Ростовской области (Российская Федерация). Раз в месяц она на автобусах международного сообщения привозила в Луганск около 50 гр. наркотиков (0,5 гр. стоит 400 грн.).

«Часть наркотика она хранила в квартире своей матери, а для удобства их распространения в Луганске арендовала небольшой флигель и там продавала наркотики. Для того, чтобы охватить большее количество наркозависимых лиц, она привлекла к своей деятельности хорошего друга, который помогал находить клиентов и был посредником», - говорится в сообщении.

Сотрудниками милиции была задокументирована преступная деятельность сбытчиков наркотика и при очередной попытке продать героин молодые люди были задержаны. При обыске у них было обнаружено и изъято 25 гр. героина и пистолет марки «Зораки» с признаками переделки для стрельбы патронами калибра 9 мм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».