Проект госбюджета-2008 будет рассмотрен на завтрашнем заседании Кабмина

Проект государственного бюджета на 2008 год будет рассмотрен на завтрашнем заседании правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил первый вице-премьер, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, бюджет достаточно социально сбалансирован и учитывает все пропорции социального развития, которые правительство наметило еще в начале текущего года.

«Критика (Президента) была избирательной и технологической, соответствующей избирательному процессу. Разумеется, когда глава государства высказывает определенные замечания и предложения, правительство любое, и наше в том числе, внимательно их изучает», - сказал Н.АЗАРОВ, комментируя сегодняшние высказывания Президента Виктора ЮЩЕНКО по поводу проекта бюджета.

При этом он отметил, что правительство изучит все предложения Президента, добавив, что большинство из них «полностью по существу совпадают с нашими предложениями».

Н.АЗАРОВ в очередной раз повторил, что ни в одном законе и в Конституции не указано, что СНБО рассматривает основные направления бюджетной политики, «а он бюджетную резолюцию принял вместо Верховной Рады».

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании СНБО В.ЮЩЕНКО высказал ряд пожеланий и предложений к проекту госбюджета на следующий год. В частности, он попросил правительство учесть в законопроекте его социальные инициативы.