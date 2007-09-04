Приостановлена подача воды в Севастополе

В Севастополе из-за аварии на магистральном водопроводе приостановлена подача воды в основные микрорайоны города.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Севастопольской городской государственной администрации Мирослав САГАЙДАК, обращаясь сегодня к жителям города сообщил, что авария на водопроводе произошла ночью.

По его словам, с 9-и утра в плановом порядке была приостановлена подача воды в основные микрорайоны города с целью ликвидации последствий аварии.

На данное время аварийные бригады государственного коммунального предприятия «Севгорводоканал» проводят восстановительные работы.

Как сообщили УНИАН у «Севгорводоканале», произошел разрыв трубы, проложенной еще 52 года назад, и у которой уже давно истек срок эксплуатации.

Ожидается, что подача воды будет возобновлена сегодня вечером.