СМИ: В Ливадийском дворце будет заправлять экс-директор донецкой гостиницы
Согласно данным справочника «Желтые страницы Киева», Лариса Владимировна Декушева была директором отеля «Нива»
В Ливадийском дворце-музее появился новый директор. Им стала Лариса Декушева, сообщили в министерстве культуры Крыма.
«Во вторник нам представили Ларису Владимировну. Она уже приступила к своим обязанностям. Сегодня ее нет, она в командировке в Симферополе», - сообщили в приемной директора музея.
Согласно данным справочника «Желтые страницы Киева», Лариса Владимировна Декушева была директором гостиницы «Нива» в Донецке.
Также, по данным открытых источников, Декушева, занимая должность директора коммунального предприятия «Гостиница «Киев» в Донецке, в 2010 году входила в состав комиссии по его ликвидации.
На данный момент Декушева числится в базе Единого госреестра как руководитель ООО Компания «БУДИМПЕКС» (Донецк), вид деятельности которого - гостиничные услуги.
Напомним, в начале марта Светлана Москаленко, назначенная год назад на должность директора Ливадийского дворца-музея, написала заявление об увольнении.
В июне прошлого года в Бахчисарайский историко-культурный заповедник был назначен новый заместитель директора из Донецка.
В феврале этого года смена руководства произошла и в Крымском республиканском учреждении «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник».