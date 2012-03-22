Попов: Воплощение Стратегии развития города будут контролировать киевляне

Воплощение Стратегии развития города будет контролировать общественность. Александр Попов пригласил участников Общественного совета по реализации Стратегии Киева до 2025 года к активному участию по ее внедрению в жизнь. В частности, представители совета, по словам главы КГГА, должны стать общественными кураторами всех инициатив документа, сообщает пресс-служба КГГА. «Опыт общественного обсуждения Стратегии развития Киева до 2025 года доказал, что киевляне могут и хотят предлагать собственное видение путей решения важных для города вопросов. И это видение может быть чрезвычайно полезным для столицы. Поэтому воплощать стратегию мы должны тоже совместно с киевлянами и под контролем общественности. Мы расширяем практику диалога с обществом и подчеркиваем значимость учета мнения киевлян при подготовке всех важных решений», - отметил Александр Попов.

К внедрению инициатив Стратегии присоединятся и представители международных организаций. Так к реализации проекта «Днепровская жемчужина» Александр Попов пригласил присоединиться Энрике Пеньялосу - председателя Совета директоров Института транспорта и развития города Нью-Йорк, международного консультанта по стратегии градостроительного развития и политики, бывшего мэра города Богота, приехавшего в Киев по приглашению председателя КГГА.

«Реализуя стратегию, мы опираемся на опыт развитых стран мира. А поэтому привлечение международного экспертного сообщества к решению наших актуальных проблем будет крайне полезным. Мы должны изучить возможности использования всех положительных достижений и прогрессивных механизмов управления городом мирового уровня и, прежде всего, по решению транспортных проблем и градостроительной политики», - заявил Александр Попов.

На заседании Общественного совета рассмотрены первые результаты внедрения инициатив Стратегии представлены Рабочей группе советников председателя Киевской городской государственной администрации, которые вместе со структурными подразделениями администрации будут отвечать за системную работу по их реализации. Они представили планы по реализации стратегических инициатив «Первоклассная инфраструктура», «Экономная энергетика», «Сделано в Киеве», «Электронное правительство», «Днепровская жемчужина», «Центр рядом с домом» и «Здоровый киевлянин». Также Александр Попов обозначил приоритетные направления внедрения инициатив в текущем 2012 году.

«Мы планируем проводить заседания Общественного совета каждые три месяца, это позволит нам оперативно контролировать выполнение Стратегии совместно с обществом», - сказал он.

Среди первых результатов реализации Стратегии глава КГГА, в частности, назвал активизацию работы по привлечению инвестиций в экономику столицы, внедрение нового инвестиционного процесса по принципу «единого окна» и подготовку проектов первого Киевского инвестиционного форума. Последний, как известно, состоится 29 марта. На форуме будут представлены инвестиционные проекты, направленные на выполнение инициатив Стратегии. Это прежде всего: строительство международного делового района «Киев-Сити», возведение четвёртой линии метрополитена в направлении микрорайона «Вигуровщина-Троещина», строительство перехватывающих паркингов, а также создание первого инновационного парка Bionic Hill.

Напомним, что одним из разработчиков Стратегии развития Киева до 2025 года выступил Фонд «Эффективное управление», который специализируется на разработке и внедрении программ экономического развития. Сейчас Фонд присоединился и к реализации всех инициатив Стратегии.

«Организация и проведение Форума еще раз подчеркивает, что Стратегия развития Киева до 2025 года - это максимально прикладной и готовый к использованию инструмент, согласно которому Киев на протяжении 15 лет должен стать столицей европейского уровня», - отметила директор Фонда «Эффективное управление» Наталья Изосимова .

Общественный совет Стратегии развития Киева до 2025 года состоит из представителей городской и центральной власти, крупного и малого бизнеса, международных организаций и СМИ, известных украинских экспертов, деятелей науки, культуры и спорта.