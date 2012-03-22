Дипломат ФРГ: почему биометрические паспорта так долго не вводят?

Руководитель консульского отдела Посольства ФРГ в Украине Курт ШТЕКЛЬ-ШТИЛЬФРИД удивлен, что в Украине так долго не могут принять закон о биометрических паспортах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на заседании круглого стола на тему: «Башня времени. Мир без ограничений? Правда о визах».

К.ШТЕКЛЬ-ШТИЛЬФРИД отметил, что для введения безвизового режима между Украиной и ЕС необходимо принять, в частности, закон о введении биометрических паспортов.

«У меня, как юриста, довольно часто возникают вопросы – почему для этого нужно так много времени», - сказал он.

По словам К.ШТЕКЛЬ-ШТИЛЬФРИДА, после внесения изменений в законодательство, важно, чтобы произошли изменения в практической плоскости.

«ЕС будет достаточно внимательно следить, каким образом правовые урегулирования будут имплементировать в практическую жизнь», - сказал он.

Кроме того, К.ШТЕКЛЬ-ШТИЛЬФРИД отметил, что при получении шенгенской многократной визы необходимо обращаться с заявлением в консульство той страны, которая является основной целью поездки. По его словам, визовый отдел при рассмотрении заявления на получение визы очень внимательно проверяет три позиции: цель поездки, возможности финансирования этой поездки и готовность вернуться. «Такая проверка может быть достаточно обстоятельной, и не все такую проверку охотно воспринимают, особенно аспект относительно возможности финансирования, который включает в себя наличие банковского счета», - сказал К.ШТЕКЛЬ-ШТИЛЬФРИД.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 сентября 2011 года приняла в целом Закон "О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

21 октября 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Закон “О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины”, отметив при этом нарушение конституционных гарантий и международных стандартов, а также существенное увеличении расходов госбюджета и отдельных граждан.

27 февраля 2012 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ сообщил, что 14 февраля законопроект о биометрическом паспорте был одобрен на заседании Кабинета министров Украины, он адаптирован к стандартам ЕС и до конца марта будет принят парламентом.