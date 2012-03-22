В Николаеве запретили акцию в поддержку Оксаны Макар

В Николаеве суд запретил проведение возле здания прокуратуры Николаевской области акции в поддержку Оксаны Макар.

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов акции Андрей ДВОРЕЦКИЙ.

Вчера вечером в Заводском районом суде Николаева состоялось заседание суда по иску Николаевского горисполкома, в котором говорилось о том, что пикетчики нарушили порядок проведения акций протеста, не подав уведомление об акции за 10 дней до ее начала. Суд вынес решение о запрете проведения бессрочной акции протеста по адресу улица Спасская, 28, организатором которой был Юрий КРУЦЫЛОВ.

Получив решение суда, пикетчики все же остались на своем месте, убрав одну из трех палаток.

Сегодня из Николаевского горисполкома пикетчики получили уведомление за подписью заместителя Николаевского городского головы Юрия АНДРИЕНКО о том, что они не имеют права на проведение акции. Основанием названо решение Заводского районного суда от 21 марта.

По словам А.ДВОРЕЦКОГО, городской голова Владимир ЧАЙКА, морально поддерживающий пикетчиков, признался им в том, что на него оказывается сильнейшее давление со стороны прокуратуры, и у него не было иного выхода, как подать в иск.

По словам пикетчиков, на сегодняшний день они подали в горисполком шесть уведомлений о проведении акции, подписанных не только Ю.КРУЦЫЛОВЫМ, но и другими людьми. Пикетчики утверждают, что в проведении акции им отказывают незаконно.

«В уведомлении горисполкома говорится о запрете проведения одной акции, о которой заявлял я, - сказал Ю.КРУЦЫЛОВ. – Но ведь есть и другие уведомления, подписанные другими активистами. Они судом не отменены. Распоряжение АНДРИЕВСКОГО выглядит незаконным».

Сейчас пикетчики остаются под зданием прокуратуры в двух палатках, в одной из которых находится «Общественная приемная», где принимают жалобы от жителей города на незаконные действия правоохранительных органов. Об «Общественной приемной» в решении суда ничего сказано не было.

Как отметил А.ДВОРЕЦКИЙ, пикетчики намерены каждый день подавать уведомления о проведении акции в течение 24 часов, таким образом, продолжая акцию протеста. Он не исключил, что участникам акции придется перейти на другую сторону улицы, где адрес не совпадает с адресом, указанным в решении суда.

Как сообщал УНИАН, с 19 марта в Николаеве активисты-общественники организовали пикет возле здания областной прокуратуры и объявили его бессрочным, до выполнения их требований. Пикетчики требуют уволить следователя, который ранее отпустил двоих подозреваемых по делу О.МАКАР, а также прокуроров Центрального района, г. Николаева и области. Также активисты требуют прекратить репрессии против правоохранителей, расследующих дело О.МАКАР.

Министерство внутренних дел проводило служебное расследование по поводу неправомерных действий сотрудников милиции по делу потерпевшей О.МАКАР.

Сегодня генпрокурор Виктор ПШОНКА провел совместное заседание коллегии Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел с участием министра Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

В.ПШОНКА заявил, что при расследовании преступлений, совершенных против О.МАКАР, допущен ряд нарушений.

За нарушения при расследовании преступления против О.МАКАР уволен ряд должностных лиц прокуратуры и милиции Николаевской области.