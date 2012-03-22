Попов представил дипломатам Киевский инвестиционный форум

Сегодня глава КГГА Александр Попов представил основные направления работы первого Киевского инвестиционного форума, который состоится 29 марта в столице, представителям посольств иностранных государств.

Как сообщает пресс-служба КГГА, во время презентации глава горадминистрации акцентировал, что Киев видит большие перспективы в сотрудничестве с представителями иностранного бизнеса по развитию экономики и инфраструктуры украинской столицы путем привлечения инвестиционных средств.

«Организация и проведение первого Киевского инвестиционного форума является важным этапом налаживания такого сотрудничества. Мы планируем предложить инвесторам привлекательные проекты, касающиеся приоритетных направлений развития города, которые будут интересны инвесторам и имеют наибольшие шансы на успех», - сказал Александр Попов.

Среди стратегических инициатив председатель КГГА назвал: "Першокласну інфраструктуру», «Ощадливу енергетику», «Зроблено в Києві», «Електронний уряд», «Культурну височінь», «Дніпровську перлину», «Здоровий киянин», «Центр поруч з домом», «Міжнародну гавань штаб-квартир».

Глава КГГА отметил, что на Форуме будут представлены проекты, заложенные в Стратегии развития Киева до 2025 года, в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, развития информационных технологий и многих других направлений. Сначала городская власть предложит потенциальным отечественным и иностранным инвесторам якорные проекты - возведение метро на Троещину, строительство делового центра «Киев-Сити», создание инновационного парка «Bionic Hill» и возведение парковок. После этого продолжится работа в секциях, где представят отраслевые проекты.

Программой Форума предусмотрено проведение четырех отраслевых секций: «Первоклассная инфраструктура в сфере транспорта и ЖКХ», «Инновации в сфере IT», «Центр деловой и туристической активности», «Досуг и здоровье киевлян».

Александр Попов заверил представителей посольств иностранных государств, что городская власть Киева открыта и прозрачна и готова к партнерству с бизнесом для реализации стратегических инициатив развития города.

«За последнее время проведена значительная работа по упрощению предоставления административных услуг в Киеве. Для преодоления бюрократических преград мы уже открыли Городской разрешительный центр, который работает по принципу «единого окна», и продолжаем работу по созданию сети районных центров», - подчеркнул глава КГГА.

В завершение глава горадминистрации сообщил, что во время Киевского инвестиционного форума будет лично вести некоторые важные проекты, и это станет подтверждением серьезных намерений киевской власти относительно продуктивного диалога и сотрудничества с инвесторами.