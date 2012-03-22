Атену Пашко похоронят завтра на Байковом кладбище

Атену Пашко похоронят завтра, 23 марта, на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом УНИАН сообщил журналист Дмитрий ПОНАМАРЧУК, который в свое время был пресс-секретарем лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола, - мужа А.Пашко.

По его информации, завтра в 12:00 в Церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле начнется отпевание А.Пашко. А в 14:00 – захоронение на центральной аллее Байкового кладбища рядом с В.Чорноволом.

Как сообщал УНИАН, известная поэтесса, общественная деятельница, участница украинского правозащитного движения А.Пашко умерла 20 марта 2012 года на 81-м году жизни.