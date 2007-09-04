Черновецкий ”заболел” после прогулки с Януковичем

Мэр Киева Леонид Черновецкий не пришел на заседание СНБО, которое президент Виктор Ющенко созвал на вторник.

Вместо Черновецкого прибыл его заместитель Анатолий Голубченко, который сообщил, что мэр Киева болеет.

"Заболел еще вчера с вечера", - сказал Голубченко.

Как известно, в понедельник мэр сопровождал Виктора Януковича на протяжении его инспекции объектов в Киеве.

По некоторой информации, Черновецкий ездил в одном автомобиле с премьером, где у них состоялся откровенный разговор относительно наболевших вопросов.

Как известно, Черновецкий не впервые не приходит на собрание к Президенту.

Украинская правда