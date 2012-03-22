Раненные в Харькове военнослужащие - в удовлетворительном состоянии

Раненные во время нападения на караул воинской части в Харькове военнослужащие находятся в стабильном и удовлетворительном состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

В сообщении напоминается, что сегодня около 4.00 утра, в Харькове, по возвращении караульной смены с поста при входе к караульное помещение двумя неизвестными вооруженными лицами было совершено разбойное нападение на караул, который охранял объекты радиотехнического подразделения Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

Личным составом нападающим было оказано сопротивление и применено табельное оружие. Один из нападающих убит, другой – задержан.

В результате нападения от ножевого ранения погиб военнослужащий срочной службы солдат. Начальник караула старший лейтенант Олег ГУРИН и солдат срочной службы Игорь ШИЛО получили ранения. Они срочно были доставлены в Военно-медицинский клинический центр Северного региона и им оказана квалифицированная медицинская помощь. Состояние их здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное.

Приказом начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Владимира ЗАМАНЫ назначено специальное расследование. В Харьков вылетела оперативная группа Министерства обороны Украины во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Григорием САКОВСКИМ.

На месте происшествия работают оперативные группы Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных силах, Министерства внутренних дел и Военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Как сообщал УНИАН, по данным Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, во время нападения на караул воинской части радиотехнических войск были ранены три военнослужащих.

Следственным отделом Дзержинського райотдела милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненного заключения.