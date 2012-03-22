21-летняя сутенерша сдавала в аренду несовершеннолетних девушек

В Ивано-Франковской области арестована 21-летняя сутенерша, которая передавала в аренду для предоставления сексуальных услуг несовершеннолетних девушек.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, по материалам подразделения борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми, на Прикарпатье возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней женщины, которую разоблачили в сутенерстве и продаже двух несовершеннолетних девушек для сексуальной эксплуатации. Фигурантка была задержана в кафе одной из частных гостиниц в тот момент, когда она получила деньги за передачу в аренду на три месяца 15-летней и 17-летней девушек. Злоумышленница получила за девушек 10 тыс. грн.

Правоохранители установили, что более месяца эта женщина организовывала встречи девушек с клиентами. Услуги стоили от 300 до 500 грн. в час, половину из них сутенерша оставляла себе.

Подозреваемая арестована. В отношении женщины, которую ранее лишили родительских прав за асоциальный образ жизни, возбуждено уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно несовершеннолетних лиц), ч. 3 ст. 303 (сутенерство, совершенное в отношении несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.