Польша заверяет украинцев, что ничего страшного не случится

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ заверяет, что его страна приложит все усилия, чтобы украинские граждане “не почувствовали ухудшения” после вступления Польши в Шенгенскую зону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Посол проинформировал, что на будущей неделе в Киеве состоятся украинско-польские переговоры относительно модификации двусторонних соглашений в связи с присоединением Польши с 1 января 2008 года к Шенгенскому соглашению.

По словам Я.КЛЮЧКОВСКОГО, только после этих переговоров будет сформирована понятная картина относительно выдачи виз украинским гражданам на въезд в Польшу, когда она станет членом Шенгенской зоны.

В свою очередь генеральный консул Республики Польша в Украине Гжегож ОПАЛИНСКИЙ отметил, что установление цены на визу будет зависеть от отношений и переговоров Украины с Евросоюзом. В то же время он подчеркнул, что начало рассмотрения принятия визовых заявлений со стороны украинских граждан также будет предметом переговоров, которые должны состояться на следующей неделе.

Г.ОПАЛИНСКИЙ добавил, что плата за рассмотрение визовых заявлений со стороны украинских граждан на въезд в Польшу в случае ее перехода к Шенгенской зоне будет такой же, как и для стран, которые находятся сейчас «в шенгенских отношениях». То есть, объяснил он, сейчас «нет никаких оснований к изменению этой оплаты», которая на сегодня составляет 35 евро.

В то же время генконсул Польши отметил, что до момента перехода Польши в «шенгенские отношения» выдача и рассмотрение визовых заявлений будут происходить так же, как и сейчас.

Также Я.КЛЮЧКОВСКИЙ заверил, что во время переходного периода до вступления Польши в Шенгенскую зону оформление документов для украинцев будет происходить «по правилам, существующим до сих пор».

Он также отметил, что после всех изменений гражданам Украины будет предоставлена полная информация относительно новых правил оформления виз.

Отвечая на один из вопросов, который касался предоставления визы с целью трудоустройства, представители польской стороны отметили, что с начала следующего года она будет предоставляться на таких же основаниях, которые сейчас существуют для стран, уже вошедших в Шенгенскую зону.

Кроме того, указанные лица отметили, что присоединение Польши к Шенгенскому соглашению, по их мнению, будет полезным как для граждан Польши, так и для граждан Украины.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ заверил, что «хотим заявить, что ничего страшного в связи с переходом Польши в Шенгенскую зоне не будет для украинцев». В контексте отмеченного он также сказал, что срок перехода к шенгенским правилам с 1 января следующего года еще не является окончательным, «но этот период является желаемым».