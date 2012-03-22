В Харькове - нападение на караул воинской части: есть жертвы

В Харькове совершено нападение на караул воинской части радиотехнических войск, погиб один военнослужащий.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, нападение на караул было совершено сегодня около 4.00 с целью завладения оружием.

В результате нападения погиб один военнослужащий, ранения получили начальник караула, старший лейтенант и старший солдат. Один нападающий, 33-летний житель Харькова, был застрелен, другой - 42-летний харьковчанин - задержан.

Следственным отделом Дзержинского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.