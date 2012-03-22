На запрет продавать спиртное после 22.00 подан иск

В Тернополе жители города и предприниматели обжалуют решение городского совета о запрещении торговли алкоголем в заведениях торговли после 22.00.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель общественной организации «Предприниматели Тернопольщины» Петр МОКРИЙ, в суд обратился житель Тернополя Владимир ЗАБОЛОТНЫЙ, который является экспедитором, и не всегда имеет возможность приобрести алкоголь днем.

«В судебном иске он описывает случай, когда у него возникла необходимость приобрести алкоголь вечером. Он не смог его купить в магазине. Следовательно, вынужден был немало переплачивать за спиртное в баре, что является нарушением его права выбора», - сказал П.МОКРИЙ.

По его словам, В.ЗАБОЛОТНЫЙ также обратился со своей проблемой в организацию «Предприниматели Тернопольщины» и получил юридическую поддержку. П.МОКРИЙ выступает его доверенным лицом и представляет в суде интересы В.ЗАБОЛОТНОГО.

«Наши интересы совпадают. Ведь решение мэрии нарушает права как потребителей, так и предпринимателей. Для потребителей установлены не равные условия приобретения алкоголя по территориальному принципу, что противоречит закону. А в Хозяйственном кодексе четко указано, что орган местного самоуправления может устанавливать лишь территориальные ограничения торговли, но не временные», - отметил П.МОКРИЙ.

Он добавил, что решение городского совета является незаконным, поскольку его приняли без проведения общественных слушаний, к тому же, оно противоречит закону о торговле.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2011 года Тернопольский городской совет запретил продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков в розничной торговой сети города с 22.00 до 8 часов утра. Алкоголь в этот промежуток времени, согласно решению, имеют право продавать лишь заведения ресторанного хозяйства.

В декабре 2011 года во время обсуждения проблем, которые принесло это решение владельцам ночных магазинов, местные предприниматели уполномочили П.МОКРИЯ в судебном порядке добиться отмены решения городского совета о запрещении продажи алкоголя в ночное время.