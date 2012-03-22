Житомирский горсовет пережил два митинга с противоположными требованиями
00:14, 22 марта 2012Общество
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В то же время в городском совете сообщили, что власть не изменяет своего решения упорядочить стихийную торговлю возле Житнего рынка
21 марта в Житомире предприниматели провели два альтернативных митинга у здания городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, один митинг повели предприниматели с улиц, прилегающих к Житнему рынку. Они протестовали против переселения на новые места торговли.
Почти одновременно митинг в поддержку действий городской власти за переселение этих предпринимателей на новые места торговли провели предприниматели из Старогородского рынка.
Последние заявили, что поддерживают городскую власть в ее намерениях упорядочить стихийную торговлю.
В то же время в городском совете сообщили, что власть не изменяет своего решения упорядочить стихийную торговлю возле Житнего рынка в Житомире.
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