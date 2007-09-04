В Киеве эвакуатор рухнул на машины (фото)
12:28, 04 сентября 2007Общество
2385 0
Инцидент на Южном вокзале
На Южном вокзале Киева муниципальный эвакуатор при попытке эвакуации Ауди А6, обвалился на стоящие машины. Стрела эвакуатора приземлилась на лобовое стекло Ауди, а кабина на припаркованный рядом Дэу Ланос.
Технику подняли. Легковушки отделались небольшими повреждениями: пострадало лобовое стекло Ауди и обшивка Ланоса. К счастью, из людей никто не пострадал.
В последние дни эвакуаторы по заказу мэрии занимаются маштабной расчисткой площадей Киевского железнодорожного вокзала.
Фото: forum.autoua.net
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter