В Киеве эвакуатор рухнул на машины (фото)

На Южном вокзале Киева муниципальный эвакуатор при попытке эвакуации Ауди А6, обвалился на стоящие машины. Стрела эвакуатора приземлилась на лобовое стекло Ауди, а кабина на припаркованный рядом Дэу Ланос.

Технику подняли. Легковушки отделались небольшими повреждениями: пострадало лобовое стекло Ауди и обшивка Ланоса. К счастью, из людей никто не пострадал.

В последние дни эвакуаторы по заказу мэрии занимаются маштабной расчисткой площадей Киевского железнодорожного вокзала.

КП в Украине

Фото: forum.autoua.net