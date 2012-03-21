В Чернигове почтили память гетмана Мазепы

В Чернигове представители общественности совместно с работниками Национальным архитектурно-историческим заповедником "Чернигов древний" почтили память гетмана Украины Ивана Мазепы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации Украинской народной партии.

По случаю 380-й годовщины со дня рождения гетмана состоялась церемония возложения цветов к памятнику Мазепе на Валу. Священник Украинской православной церкви Киевского патриархата о. Евгений ОРДА отправил молебен за упокой гетмана Украины.

В этот день в Борисоглебском соборе Чернигова состоялось торжественное культурно-художественное мероприятие с участием Академического камерного хора им. Д. Бортнянского.

20 марта – день рождения гетмана Украины И.Мазепы. В Чернигове о его покровительстве и благодеятельности напоминают Свято-Троицкий кафедральный собор, барочная постройка Коллегиума, а в Борисоглебском соборе – изысканные серебряные иконостасные царские врата.