ВР намерена улучшить госполитику в издательской сфере

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины “Об издательском деле” (№9447).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 282 народного депутата из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что государственная политика в издательском деле направляется на поддержку и стимулирование подготовки, изготовления и распространения отечественной издательской продукции, наполнения отечественного рынка издательской продукции, фондов библиотек, удовлетворения потребности учебных заведений и научных учреждений, Вооруженных сил и других воинских формирований, правоохранительных органов, предприятий, учреждений и организаций в необходимых изданиях на государственном языке.

Государственное регулирование и контроль в издательской сфере осуществляет центральный орган исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики в сфере телевидения и радиовещания, в информационной и издательской сферах.

Государство способствует выпуску общественно необходимых изданий, предназначенных для обеспечения функционирования органов законодательной, исполнительной и судебной власти, развития здравоохранения, науки, образования, культуры, социальной защиты населения по тематическим программам и на условиях государственного заказа.

Законопроект предусматривает, что государство оказывает поддержку субъектам издательского дела, создает благоприятные условия для развития книгоиздания в соответствии с Законом Украины “О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине”. Передача в аренду государственного и коммунального имущества субъектам издательского дела осуществляется в соответствии с Законом Украины “Об аренде государственного и коммунального имущества”.

Субъекты издательского дела осуществляют деятельность в издательском деле после внесения их в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции. Внесение субъекта издательского дела в Государственный реестр осуществляется уполномоченным органом на протяжении 30 календарных дней с даты поступления сообщения.