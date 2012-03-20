Попов велел срочно убрать на остановках общественного транспорта

Глава Киевской городской государственной администрации поручил коммунальным службам ускорить работы по уборке остановок общественного транспорта. Об этом Александр Попов сообщил журналистам, отвечая на вопрос, почему коммунальные службы недостаточно оперативно убирают общественные места, сообщает "Главком".

«Этот вопрос город уже взял под контроль. Я поручил коммунальным службам ускорить уборку общественных мест, в том числе уборку остановок общественного транспорта», – сказал Попов.

Он напомнил, что в начале марта город выпустил на маршруты первую сотню новых автобусов и троллейбусов, приобретенных в рамках программы создания новой системы общественного транспорта в столице. «Конечно, когда люди едут в новом красивом и комфортном автобусе, а затем выходят на неубранную остановку общественного транспорта, контраст очень бросается в глаза. Я напомнил коммунальным службам, что новая система транспорта, над созданием которой город очень напряженно работает, – это в первую очередь комфорт для пассажиров. Киевляне должны чувствовать себя комфортно и на остановках общественного транспорта», – сказал Попов.

Руководитель города отметил также, что будет ужесточен контроль над уборкой мусора коммерческими организациями, осуществляющими деятельность в общественных местах. «Некоторые коммерческие организации осуществляют деятельность в непосредственной близости от остановок общественного транспорта и при этом не выполняют обязательств по уборке. Мы эту ситуацию исправим. Или бизнес будет относиться с уважением к киевлянам, или город прекращает договора аренды», – сказал Попов.

Напомним, что 6 марта Киев выпустил на маршруты более 100 единиц нового подвижного состава. Как сообщил глава КГГА Александр Попов, это только первый этап обновления столичного парка коммунального транспорта. «В течение следующих трех месяцев Киев получит еще около 300 единиц техники. Всего мы планируем выпустить на линии 400-450 новых автобусов и троллейбусов», – рассказал Попов.

Он отметил, что на этом программа модернизации общественного транспорта не завершится. Так, по словам главы КГГА, сегодня силами киевских предприятий производится шесть новых трамваев, а уже через 4-5 месяцев городская власть планирует получить около 20 трамваев столичного производства. «2012 год – год позитивных сдвигов в развитии коммунального общественного транспорта. Мы выводим сферу пассажирских перевозок на более высокий уровень», – добавил Попов.