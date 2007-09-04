Ученые Великобритании создадут гибрид человека и животного

Правительство Великобритании намерено разрешить ученым создавать зародыши человека-животного. Как пишет газета The Guardian, Организация оплодотворения и эмбриологии опубликовала отчет о мнении населения на этот вопрос за день до официального принятия окончательного решения правительством. Согласно этому отчету, большинство людей не возражает против создания гибридного эмбриона. Ученые надеются скрестить клетки человека и животного и получить гибрид, стволовые клетки которого можно будет использовать для лечения болезни Альцгеймера, Паркинсона и травм спинного мозга.

Газета.ру