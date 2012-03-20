Учителя начальных классов будут знать основы информатики и иностранные языки

Учителя начальных школ будут преподавать основы информатики и иностранные языки.

Как сообщает Правительственный портал, об этом заявил первый замминистра образования и науки, молодежи и спорта Евгений СУЛИМА во время совещания ректоров высших педагогических учебных заведений по вопросам подготовки педагогических кадров к работе в условиях внедрения новых стандартов среднего образования.

В частности, Е.СУЛИМА отметил, что в связи с утверждением правительством новых государственных стандартов начального общего образования и базового и полного общего среднего образования подготовка учителя требует принципиальной коррекции.

«Предметом сегодняшней встречи является обсуждение проблемы нового наполнения содержания высшего педагогического образования. Этот вопрос на сегодняшний день встает остро, ведь присутствующим известно, что Государственный стандарт начального общего образования вводится уже с 1 сентября 2012 года», - сказал Е.СУЛИМА.

По его словам, неотложной задачей высших педагогических учебных заведений является обеспечение подготовки учителя начальных классов к преподаванию новых предметов: «Ступенька к информатике», «Я в мире», иностранных языков и природоведения.

Как сообщил первый заместитель министра, новая Концепция развития педагогического образования должна предусматривать постепенный переход к подготовке учителей с образовательно-квалификационным уровнем не ниже бакалавра. В связи с этим Е.СУЛИМА подчеркнул, что «необходимо отработать вопрос изменения статуса педагогических училищ педагогическими колледжами. Речь идет об усилении кадрового потенциала этих заведений кандидатами и докторами наук. Это даст нам возможность без больших затрат и проблем перейти на подготовку бакалавров по таким специальностям как дошкольное образование, начальное образование, музыкальное искусство, изобразительное искусство, технологическое образование».

Также Е.СУЛИМА очертил основные вопросы, которые необходимо учесть во время разработки Концепции, в частности, относительно подготовки стандартов высшего педагогического образования специалистов по совмещенным специальностями, а также корректировки психолого-педагогической и методической составляющих этих стандартов; гуманитарной и социально-экономической подготовки педагогических работников; практической подготовки учителя и др.