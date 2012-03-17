Парламентский комитет осудил прорасистскую публикацию

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации осудил прорасистскую публикацию в "Новой Тернопольской газете" («Новій Тернопільській газеті»)..

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении комитета, принятом по результатам рассмотрения письма общественной организации "Африканский совет в Украине", а также заявлений журналистов "Радио Свобода", "Телекритики" и других средств массовой информации.

"Комитет выражает глубокую озабоченность появлением в издании "Новая Тернопольская газета" статьи, которая имеет признаки дискриминации и пренебрежительного отношения к выходцам из стран Африки и Ближнего Востока", - говорится в заявлении.

Комитет ВР видит в этом факте признаки нарушения украинского законодательства, в частности, Конституции Украины (ст. 3) и настаивает на недопустимости появления прорасистских публикаций в средствах массовой информации Украины.

Члены комитета осудили публикацию в издании и напомнили, что "никто в Украине не может быть дискриминирован по признаку своего полу, по языку, расе, религии".

Комитет ВР поддержал решение Комиссии по журналистской этике об общественном осуждении редакции газеты.

Кроме того, члены комитета обратились ко всем журналистам страны с призывом соблюдать законодательство при решении или освещении проблем междунациональных отношений, сохраняя межнациональный мир и уважение к людям, независимо от их цвета кожи или национальности.

Члены комитета также рекомендуют Государственному комитету телевидения и радиовещания, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания осуществлять постоянный мониторинг средств массовой информации на предмет соблюдения законодательства Украины, которое гарантирует равные возможности для всех граждан, независимо от расы и национальности.

Заявление принято единогласно на заседании 14 марта.

Справка УНИАН. "Новая Тернопольская газета" в конце января 2012 года на первой колонке напечатала статью с заглавием "Біля "Орнави" лилася "чорна" кров" ("Орнава" – местный торговый центр) и подзаголовком "Араби з неграми билися за наших курв". Материал был проиллюстрирован коллажем, на котором две обезьяны обнимают полураздетую блондинку. На заднем плане – группа африканских студентов в кафе за сдвинутыми столами, на которых, по меньшей мере, десять бокалов пива и бутылка водки. О скандальной статье, в частности, сообщили CNN и France24.

Тернопольская областная прокуратура начала проверку по материалам публикации относительно наличия или отсутствия в действиях представителей СМИ признаков преступления. В частности, речь идет о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.