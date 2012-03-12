В Одессе мажор на джипе въехал в толпу торговцев

В Одессе водитель дорогого внедорожника въехал в толпу продавцов так называемого "блошиного рынка", сообщает ТСН.

Большинство людей успели отскочить, но одного человека многотонное авто все-таки переехало. Реанимобиль забрал потерпевшего в больницу с переломом костей таза.

Джип, который гонял по рынку, остановила только стена жилого дома и припаркованные авто. На его пути оказался и товар, разложенный на дороге, и забор, которым огражден газон рядом с тротуаром. Свидетели рассказали, что водитель едва держался на ногах. А перед тем, как сесть за руль, справил малую нужду прямо перед торговцами. "Этого человека забрали не сотрудники милиции, а забрали его родственники и отвезли его домой... Не провели экспертизу медицинскую, то, что он пьян, и люди возмущены тем, что здесь происходит такое безобразие", - рассказал один из свидетелей. Люди утверждают, что владелец джипа еще и работник прокуратуры. О чем свидетельствовала табличка на лобовом стекле авто. Его охраняли сотрудники милиции, потому что люди готовы были совершить самосуд.

