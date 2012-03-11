Подросток, который исчез в Киеве, найден мертвым
17:49, 11 марта 2012Общество
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Тело ребенка было найдено в лифтовой шахте с характерными травмами, которые свидетельствуют о падении с высоты
В Киеве в лифтовой шахте недостроенного дома на улице Старонаводницкой найден мертвым 13-летний мальчик, который исчез вечером 9 марта.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, об исчезновении ребенка его отец сообщил в правоохранительные органы лишь вчера вечером. В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий, в которых были задействованы несколько сотен сотрудников МВД и бойцов внутренних войск, тело ребенка было найдено в лифтовой шахте с характерными травмами, которые свидетельствуют о падении с высоты.
Теперь экспертиза должна установить, упал ли сам ребенок с высоты, или его столкнули посторонние лица.
По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело.
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