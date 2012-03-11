Подросток, который исчез в Киеве, найден мертвым

В Киеве в лифтовой шахте недостроенного дома на улице Старонаводницкой найден мертвым 13-летний мальчик, который исчез вечером 9 марта.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, об исчезновении ребенка его отец сообщил в правоохранительные органы лишь вчера вечером. В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий, в которых были задействованы несколько сотен сотрудников МВД и бойцов внутренних войск, тело ребенка было найдено в лифтовой шахте с характерными травмами, которые свидетельствуют о падении с высоты.

Теперь экспертиза должна установить, упал ли сам ребенок с высоты, или его столкнули посторонние лица.

По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело.