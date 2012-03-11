В аварии в Еврейской автономной области РЖД обвиняет украинских производителей

В «РЖД» заявляют, что брак украинских производителей привел к аварии на железной дороге в Еврейской автономной области России.

Об этом УНИАН сообщили в «РЖД».

«Специальная комиссия ОАО «РЖД» установила причину происшествия на Дальневосточной железной дороге, в результате которого сегодня утром произошел сход 29 вагонов и локомотива. Сход грузовых вагонов произошел из-за излома боковой рамы тележки, изготовленной в 2010 году ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» (Украина). Данный вагон принадлежит ОАО «ФинТрансГрупп», в настоящее время арендован ОАО «СУЭК», - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС по Еврейской автономной области, сегодня в 09:08 на пульт старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях МЧС региона поступило сообщение об аварии на железной дороге. В районе железнодорожной станции Аур Смидовичского муниципального района произошло столкновение двух железнодорожных составов, перевозивших твердое топливо (уголь), автотехнику, древесину. По уточненным данным всего сошло с рельсов 23 вагона и три секции электровоза. В результате аварии пострадало два человека из числа работников поездов. Было повреждено 400 метров железнодорожного полотна, четыре опоры ЛЭП. Угрозы возгорания в настоящий момент нет.

Сообщается, что сейчас на месте аварии идут восстановительные работы. К 16 часам местного времени планируется завершение ремонтных работ и восстановление движения поездов по одному из пути, отметили в МЧС.

Также в «РЖД» отмечают, что с начала 2012 года сложилась критическая ситуация, связанная с эксплуатацией грузовых вагонов, укомплектованных литьем производства украинских ЧАО «АзовЭлектроСталь» и ПАО «Кременчугский сталелитейный завод». В текущем году произошло уже 12 случаев излома боковых рам тележек грузовых вагонов. В 4 случаях тележки были изготовлены ЧАО «АзовЭлектроСталь», еще 4 случая - ПАО «Кременчугский сталелитейный завод».

В 2011 году было допущено 24 излома боковых рам, в том числе 14 случаев произошло по вине ЧАО «АзовЭлектроСталь» (11 случаев) и ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» (3 случая).