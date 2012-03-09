Янукович: личность Шевченко еще недооценена

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает 2014 год объявить годом Тараса Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью журналистам в Каневе Черкасской области.

«Личность Шевченко еще недооценена, поэтому мы уверены в том, что 200-летие Тараса Шевченко мы должны отмечать по особенному. И поэтому, я внес предложение, и я буду настаивать на том, чтобы мы этот праздник праздновали весь год», - сказал Президент.

Он отметил, что все события, запланированные на 2014 год, должны быть знаковыми для того, чтобы как можно шире раскрыть и личность самого Кобзаря, и его произведения, и миру показать Украину.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины сегодня находится с рабочей поездкой в Черкасской области, где принимает участие в торжествах по случаю 198 годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.