Вдовы ликвидаторов не должны терять льготы умерших

Харьковские чернобыльцы подготовили изменения в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Харьковского областного Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Валерий БЕЛЯКОВ.

По его словам, в законопроекте предлагается, чтобы вдова ликвидатора имела право на чернобыльские льготы без подтверждения причин смерти своего мужа.

Он заметил, что на сегодняшний день вдова чернобыльца имеет право на социальные льготы только в том случае, если докажет, что смерть ее мужа связана с аварией на ЧАЭС.

В.БЕЛЯКОВ отметил, что инициативная группа харьковских чернобыльцев передала проект закона народным депутатам Украины, которые прибыли в Качановскую исправительную колонию Харькова, чтобы поздравить экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО с 8 Марта.

В.БЕЛЯКОВ отметил, что чернобыльцы также присоединились к акции под стенами Качановской колонии.