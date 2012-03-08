Конкуренцию Гайтане на Евровидении от России составит коллектив бабушек

Победа фольклорного коллектива "Бурановские бабушки"в финале Национального отборочного конкурса "Евровидение-2012", который прошел в среду вечером в Москве, разделил музыкальных экспертов на два лагеря.

"Бурановские бабушки"путем зрительского телефонного и смс-голосования, а также благодаря мнению членов профессионального жюри, получили 38,51 балл, обойдя таким образом фаворитов российского отбора - дуэты первого и единственного российского победителя "Евровидения"Димы Билана и экс-участницы группы t.A.T.u. Юли Волковой и оперной певицы Аиды и Тимати, которые заняли второе и третье место соответственно.

Как сказал продюсер Иосиф Пригожин, результат национального отбора был вполне предсказуем.

"В принципе, это было ожидаемо. У меня было три фаворита - "Бурановские бабушки", Билан с Волковой, Тимати с Аидой. Если объективно, бабушки заслуженно победили. Это, по крайней мере, интересно, оригинально. Я не говорю о лидерстве на самом конкурсе, но внимание всего Европейского вещательного союза к ним будет приковано на 100 процентов. Здесь нет европейской кальки, но есть индивидуальность", - сказал он.