Украинским туроператорам прибавили обязанностей

Подписанный Президентом Украины Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О туризме» относительно предоставления туристических услуг» предусматривает более детальное информирование граждан о предлагаемых им услугах и новых обязанностях для туроператоров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, устанавливается в частности, что любая предоставлена туроператором информация должна содержать достоверные сведения об условиях договора на туристическое обслуживание, а информация о предоставлении туристических услуг должна подаваться в доступной наглядной форме, быть разборчивой и понятной.

До перечня информации, которая предоставляется потребителю туристического продукта к заключению договора на туристическое обслуживание, Закон дополнительно относит информацию о: руководителе группы и средствах связи с ним во время туристического путешествия за границу или пребывание за рубежом несовершеннолетнего и/или малолетнего лица; время и место промежуточных остановок и транспортных соединений и категорию места, которое потребитель будет занимать в определенном виде транспортного средства; состоянии окружающей среды, санитарном и эпидемиологическом благополучии; порядке обеспечения туроператором обязательного и/или добровольном страховании туристов, а также возможности и условий добровольного страхования расходов, связанных с расторжением договора на туристическое обслуживание по инициативе туриста, страховании имущества.

Изменениями к закону также детализируется регуляция порядка заключения и условий договора на туристическое обслуживание. В частности, определяются существенные условия такого документа:

срок пребывания в месте предоставления туристических услуг с указанием даты начала и окончания туристического обслуживания;

характеристика транспортных средств (их вид и категория), дата, время и место отправления и возвращения;

гостиницы и другие аналогичные средства размещения, их место расположения, категория, срок и порядок оплаты гостиничного обслуживания;

виды и способы обеспечения питания;

минимальное количество туристов в группе и в связи с этим трехдневный срок информирования туриста о том, что тур не состоится из-за недобора группы;

программа туристического обслуживания;

виды экскурсионного обслуживания, другие услуги, включенные в стоимость туристического продукта;

другие субъекты туристической деятельности, которые предоставляют услуги, включенные в туристический продукт;

страховщик, который осуществляет обязательное и/или добровольное страхование;

правила въезда в страну (место) пребывания и пребывание там;

стоимость туристического обслуживания и порядок оплаты;

форма расчета.

Устанавливается, что изменение цены туристического продукта после заключения договора на обслуживание возможно не позже, как за 20 дней до начала путешествия. Договор может предусматривать компенсацию в случае причинения вреда туристу в соответствии с международными конвенциями, регламентирующими предоставление таких услуг. Качество туристических услуг должно отвечать условиям договора на туристическое обслуживание, порядок и способы защиты нарушенных прав туристов определяются Законом Украины «О защите прав потребителей»;

Законом также внедряются новые обязанности туроператоров (турагентов), которые создадут дополнительные гарантии для туристов. В частности туроператор обязывается: не позже, как через один день со дня, когда ему стало известно об изменении обстоятельств, которыми стороны руководствовались во время заключения договора на туристическое обслуживание, но не позже, как за три дня до начала туристического путешествия сообщить туристу о таком изменении обстоятельств с целью предоставления туристу возможности отказаться от выполнения договора без возмещения вреда туроператору (турагенту) или внести изменения в договор, изменив цену туристического обслуживания. Также предусматривается употребить в случае невозможности предоставление туроператором значительной части туристического продукта, относительно которого по договору на туристическое обслуживание стороны достигли согласия, альтернативных мероприятий для выполнения этих обязательств без возложения дополнительных расходов на туриста, а в случае потребности возместить туристу разницу между предложенными и предоставленными услугами, а в случае невозможности этих мероприятий или отказа от них туриста - предоставить ему без дополнительной оплаты эквивалентный транспорт для возвращения к месту отправления или другого места, на которое согласился турист, а также возместить стоимость непредоставленных услуг и выплатить компенсацию в размере, определенном в договоре по договоренности сторон.

Также определяются случаи, когда туроператор не несет перед туристом ответственности за невыполнение или неподобающее выполнение условий договора. А именно: если невыполнение или неподобающее выполнение условий договора произошло по вине туриста или третьих лиц, не связанных с предоставлением туристических услуг, в результате форс-мажорных обстоятельств, или в результате событий, которые не могли предусмотреть субъекты туристической деятельности.

Закон вступает со дня, следующего после дня его опубликования.