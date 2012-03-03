Попов поддерживает изъятие автомобилей за долги

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ поддерживает введение практики изъятия автомобилей у обеспеченных граждан за долги по оплате коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя распространенную в СМИ информацию, что власть хочет изымать у киевлян авто за существующие коммунальные долги.

«Я думаю, что это справедливый подход», - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, 99% жителей Киева своевременно платят за коммунальные услуги и не имеют долгов. А.ПОПОВ обратил внимание, что, как правило, менее обеспеченные люди добросовестно платят за ЖКУ, а среди должников есть много людей, живущих в достатке.

«Придет время, и в этом нужно точно наводить порядок, в том числе и путем изъятия, может, и недвижимости, может, и тех же авто, но пока еще такой практики в Украине не существует», - сказал А.ПОПОВ.

По его убеждению, необходимо изучить списки должников и избирательно применять указанную меру. «Нужно посмотреть, кто в бизнесе, кто на высоких должностях, и имеют долг, и можно этот процесс запустить», - отметил председатель КГГА.

По словам А.ПОПОВА, на сегодняшний день законодательство позволяет через суды взимать долги за счет собственности должников, в частности и жилья. «Но практики такой нет», - прибавил он.

Как сообщал УНИАН, Первый национальный телеканал со ссылкой на Управление жилищно-коммунального хозяйства столицы сообщил, что у киевлян за коммунальные долги будут забирать автомобили. При этом у злостных должников работники ГАИ смогут конфисковать машину прямо на дороге. До уплаты задолженности автомобиль будет стоять на штрафплощадке.

В свою очередь, Главное управление жилищного хозяйства КГГА опровергло эту информацию.

“Городская власть не имеет таких полномочий. Конфисковать автомобиль или какую-либо другую собственность может только Государственная исполнительная служба Украины при наличии соответствующего решения суда, которое вступило в законную силу”, - отметили в КГГА.