Тысячу фазанов сегодня расселят под Алуштой

Тысячу фазанов расселят в субботу, 3 марта, неподалеку от Алушты на территории охотничьих угодий общественной организации «Общество охотников и рыболовов «Кедр» (Киевская область).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Республиканского комитета Крыма по лесному и охотничьему хозяйству.

Егерская служба «Кедра» для комфортного новоселья птиц ограничила пребывание в угодьях диких собак и кошек, а также сократила численность лисиц.

«До начала охотничьего сезона осталось 6 месяцев, и фазан сможет вывести потомство. Подготовлены поилки, кормушки, специальные площадки с мелкой галькой. Она нужна для перетирания пищи в желудке птицы. Сделаем все, чтобы птицам на новом месте жилось комфортно», - сказал охотовед «Кедра» Игорь МЕРГЕЛИДЗЕ.

По итогам последнего учета, в Крыму обитают около 19 тысяч фазанов.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма в декабре 2011 года выделил «Кедру» более 8,8 тысяч га охотугодий на территориях Партенитского поссовета, Маломаякского и Изобильненского сельсоветов (Алушта) во временное долгосрочное пользование на 25 лет.

По данным Единого государственного реестра предприятий и организаций, «Кедр» зарегистрирован в 2008 году в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, его учредили три физлица: Владимир ДЕМИШКАН, Сергей ТУЛУБ и Юрий БОЙКО.