В Киеве будут судить директора частного ЖЭКа

В Киеве передано в суд уголовное дело в отношении директора частного ЖЭКа, который не перечислял предприятиям деньги, оплаченные гражданами за коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, прокуратурой Печерского района столицы завершено досудебное следствие и направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Геолог» по обвинению в злоупотреблении полномочиями при распоряжении денежными средствами предприятия (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Директор указанного ООО в течение января-сентября 2011 года не перечислял полученные от жильцов домов, которые обслуживает коммунальное предприятие, деньги за оплату жилищно-коммунальных услуг, а распоряжался ими в интересах третьих лиц.

За указанный период ЧАО «Киевэнерго» и ЧАО «АК «Киевводоканал» недополучили свыше 3,65 млн. грн.

В результате невыполнения директором ООО «ЖКХ «Геолог» финансовых обязательств перед предприятием ЧАО «Киевэнерго» последнее в мае прошлого года прекратило снабжение тепловой энергией жильцов трех домов. Только после вмешательства прокуратуры Печерского района столицы снабжение тепловой энергией было возобновлено.