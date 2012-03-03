Одесса и Тбилиси подписали договор

Городской голова Одессы Алексей КОСТУСЕВ и мэр Тбилиси Георгий УГУЛАВА подписали договор о развитии партнерских связей между городами.

Как сообщает официальный сайт мэрии Одессы, документ подписан в столице Грузии.

В ознаменование подписания сторонами договора между Одессой и Тбилиси было решено провести товарищеский матч между командами тбилисского «Динамо» и одесского «Черноморца».

Рабочий визит официальной делегации представителей Одесского городского совета и бизнесменов Одессы в столицу Грузии начался 1 марта. Члены делегации посетили таможенный терминал Сервисного агентства МВД Грузии, где ознакомились с опытом работы и таможенным законодательством Грузии, а также посетили Дом юстиции, где одесских чиновников и предпринимателей ознакомили со всем спектром административных услуг, которые предоставляются в Грузии, и процедурой их предоставления.

Также А.КОСТУСЕВ встретился со спикером парламента Грузии Давидом БАКРАДЗЕ, в ходе беседы обсуждались возможности развития всесторонних отношений между государствами и вопрос изучения опыта Грузии в проведении экономических реформ.

2 марта состоялась встреча мэра Одессы с первым заместителем министра внутренних дел Грузии, также в программе пребывания одесской делегации запланирована встреча с министром экономики и устойчивого развития Грузии Верой КОБАЛИЯ.