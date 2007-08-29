В Венеции начался 64-й кинофестиваль (программа и состав жюри)

На венецианском острове Лидо стартовал 64-й Венецианский международный кинофестиваль.

Как передает корреспондент РИА Новости, сначала кинозвезды и политики прошли по красной дорожке перед Дворцом кино (Palazzo del Cinema), на фасаде которого в этом году дизайнер Данте ФЕРРЕТТИ устроил инсталляцию, посвященную "Репетиции оркестра" Федерико Феллини - это гигантский стальной шар, разрушающий стену.

Затем началась церемония, которую ведут молодая итальянская актриса Амбра АНДЖОЛИНИ (Ambra Angiolini), директор фестиваля Марко МЮЛЛЕР (Marco Muller), а также Давид Крофф (David Croff) - президент Венецианской биеннале, частью которой является фестиваль.

"В мире не существует другого такого фестиваля, где почти 90% составляют мировые премьеры, и где из мировых премьер на 100% составлена конкурсная программа. Это значит, что продюсеры и прокатчики именно в Венеции решают, какие фильмы будут идти осенью и зимой, как в Каннах решают, что пойдет весной. Канны и Венеция - самые ожидаемые фестивали года", - сказал ранее в беседе с журналистами М.МЮЛЛЕР.

Открывает фестиваль фильм "Искупление" (Atonement) молодого англичанина Джо РАЙТА, известного по своей интерпретации "Гордости и предубеждения" (2005) с Кирой НАЙТЛИ в главной роли. В новой картине Д.РАЙТА тоже играет Кира Найтли, а вместе с ней - Джеймс МакЭВОЙ, Ромола ГАРАИ и Ванесса РЕДГРЕЙВ.

По словам М.МЮЛЛЕРА, "фильм открытия жюри выбрало единодушно, а его название отсылает к ключевой теме нынешнего фестиваля - к чувству вины". "В этом фильме налицо критическая оценка целых этапов жизни - позиция, отличающая и многие другие фильмы нашей программы", - сказал он.

В конкурсной программе этого года 22 картины, в том числе - фильм Никиты МИХАЛКОВА "12", ремейк классической ленты Сиднея Люмета "Двенадцать разгневанных мужчин", а также "Игра навылет Кеннета БРАНА с Джудом ЛОУ и Майклом КЕЙНОМ, "К печати" Брайана Де ПАЛЬМЫ, "Ночной дозор" Питера ГРИНУЭЯ (название фильма отсылает не к роману Лукьяненко, а к картине Рембрандта), "Любовь Астреи и Селадона" французского классика Эрика РОМЕРА, "Это свободный мир" (It`s a Free World) Кена ЛОУЧА, "Порочная связь" Энга ЛИ, "Меня там нет" Тодда ХЕЙНСА с Ричардом ГИРОМ, Кейт БЛАНШЕТТ и Джулианной МУР.

В честь юбилея (в этом году старейшему в мире кинофестивалю, основанному в 1932 году, при Муссолини, исполняется 75 лет) в Венеции будет исключительно представительное и строгое жюри, составленное сплошь из режиссеров. Возглавит его Чжан ИМОУ из Китая ("Проклятие золотого цветка", "Дом летающих кинжалов", "Герой").

Наряду с ИМОУ, конкурсные фильмы будут судить француженка Катрин БРЕЙЯ, новозеландка Джейн КЭМПИОН, итальянец Эммануэле КРИАЛЕЗЕ, мексиканец Алехандро Гонсалес ИНЬЯРРИТУ, работающий в Италии турок Ферзан ОСПЕТЕК и голландец Пол ВЕРХУВЕН.

Победители будут оглашены в день закрытия фестиваля, 8 сентября.