Financial Times ”раскопала” собственность Фирташа

Благодаря газете британских деловых кругов Financial Times стало известно, какую еще собственность имеет загадочный хозяин компании “РосУкрЭнерґо”, что поставляет в Украину российский ґаз, Дмитрий Фирташ.

Financial Times базирует свою информацию о собственности Дмитрия Фирташа на интервью с его бизнес-партнером Робертом Шетлером Джонсом. Шетлер Джонс в настоящее время работает над планом объединения разных компаний Фирташа в химическом секторе промышленности. Три из них расположенны в Украине: “Ривнеазот”, “Крымская сода” и “Крымский титан”. Еще два завода химических удобрений Nitrofert и Tajikazot содержатся соответственно в Эстонии и Таджикистане.

Оба крымских предприятия в настоящее время зарегистрированы на немецкую компанию RSJ Erste, в которой Шетлер Джонс является единственным акционером. Однако, по его словам, RSJ Erste является “промежуточной структурой”, и после объединения Фирташ станет главным владельцем. Британец объяснил, что целью объединения является привлечение инвестиции для модернизации завода “Крымский титан”, чтобы там можно было продуцировать более широкий спектр титановых изделий для потребностей авиационной, космической и оборонной промышленности. Такая перестройка будет длиться около пяти лет и будет стоить от 500 до 800 миллионов долларов. Для этого планируется привлечение какого-то стратегического партнера с запада.

Financial Times считает, что Фирташ раскрывает свою собственность для того, чтобы его восприняли как на Западе, так и в Украине. Но успех будет зависеть от поведения нового украинского правительства. Главный кандидат у премьеры Юлия Тимошенко жестко критикует “РосУкрЭнерґо” и обещала упразднить январское ґазовое соглашение с Россией.

Шетлер Джонс сообщил, что Фирташ имеет и другие компании в газовой сфере, как вот российскую фирму “Зангаз”, что строит нафтопроводы, и ее дочернюю компанию в Австрии с таким же названием, которая недавно построило газопровод в Туркменистане в обмен на газ.

Радио "Свобода"