Четверо подъехали на джипе с автоматами и расстреляли дом

Правоохранители задержали четырех мужчин, которые в Золотоноше Черкасской области из автоматов обстреляли жилой дом.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, несколько дней назад в милицию позвонил мужчина и сообщил, что неизвестные обстреливают соседский дом из огнестрельного оружия. По словам свидетелей, утром четверо на джипе подъехали к дому и начали стрелять, после чего сели в машину и скрылись с места происшествия.

По мнению потерпевших, одной из причин нападения могла стать семейная вражда.

Работники милиции задержали злоумышленников у их знакомых в Чернигове.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).