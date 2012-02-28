На взорванный дом в Феодосии отправили морских пехотинцев

Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины приняло решение о выделении личного состава подразделений Войск береговой обороны для оказания помощи в ликвидации последствий сегодняшнего взрыва бытового газа в одном из жилых домов в городе Феодосии.Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра - пресс-секретарь командования украинских ВМС Олег ЧУБУК.

По информации пресс-секретаря, сегодня около 18:00 к командованию Феодосийского отдельного батальона морской пехоты с просьбой об оказании помощи обратились представители МЧС в городе Феодосия. По решению командующего украинскими ВМС Виктора МАКСИМОВА с целью оказания соответствующей помощи был выделен личный состав Феодосийского отдельного батальона морской пехоты.

В настоящее время в ликвидации последствий взрыва вместе с работниками МЧС и других служб принимают участие 10 морских пехотинцев, сообщили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, в Феодосии сегодня вечером произошел взрыв в жилом двухэтажном доме на 16 квартир, три человека были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.

По данным МЧС в Крыму, в доме разрушены стены и перекрытия на общей площади 100 квадратных метров. По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на втором этаже. Его причиной специалисты считают газ.