В Николаеве разоблачили очередную группу черных трансплантологов

Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность работников Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которые извлекали из трупов анатомические образования, ткани, их компоненты и фрагменты для последующей незаконной продажи с целью изготовления биоимплантантов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, работники бюро судебно-медицинской экспертизы без получения соответствующей лицензии Минздрава Украины, вопреки действующему законодательству, используя тяжелое морально-психологическое состояние родственников умерших, путем обмана получали от них соответствующее согласие на взятие анатомических материалов (предварительно сообщалось родственникам о необходимости извлечения лишь небольшой части ткани у умершего, а фактически извлекалось от 20 до 50 фрагментов). Иногда такое согласие получали у посторонних лиц, а в документ вносились ложные сведения о степени родственных уз лица, давшего согласие.

24 февраля злоумышленники были задержаны сотрудниками СБУ во время загрузки анатомических материалов в автомобиль для последующей транспортировки.

Во время осмотра автомобиля были обнаружены конверты со значительными суммами денег, которые предназначались судмедэкспертам, причастным к незаконному извлечению анатомического материала.

Следственным отделом УСБУ в Николаевской области, по решению органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 143 Уголовного кодекса Украины, по факту незаконной торговли органами или тканями человека.

На данное время проводятся безотлагательные оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств совершения преступления, а также всех причастных к этому лиц.