К приезду Януковича в Крыму уберут свалки и арбузы
14:12, 29 августа 2007Общество
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В конце недели премьер посетит полуостров
В конце текущей недели состоится поездка в Крым премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Совете министров АРК, ожидается, что глава Кабмина 31 августа посетит Керчь, а в субботу, 1 сентября, – Ялту.
Информацию о поездке премьера в Крым УНИАН подтвердили в пресс-службе Кабинета министров.
Между тем, по сообщениям СМИ, власти Симферополя уже начали подготовку к приезду В.ЯНУКОВИЧА. В частности, сегодня на оперативно-хозяйственном совещании мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО распорядился убрать с обочин дорог, где проследует премьерский кортеж, свалки и стихийные точки торговли бахчевыми.
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