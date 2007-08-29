К приезду Януковича в Крыму уберут свалки и арбузы

В конце текущей недели состоится поездка в Крым премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Совете министров АРК, ожидается, что глава Кабмина 31 августа посетит Керчь, а в субботу, 1 сентября, – Ялту.

Информацию о поездке премьера в Крым УНИАН подтвердили в пресс-службе Кабинета министров.

Между тем, по сообщениям СМИ, власти Симферополя уже начали подготовку к приезду В.ЯНУКОВИЧА. В частности, сегодня на оперативно-хозяйственном совещании мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО распорядился убрать с обочин дорог, где проследует премьерский кортеж, свалки и стихийные точки торговли бахчевыми.