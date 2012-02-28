В футбольного тренера стреляли по ошибке

Завершилось досудебное следствие по делу по факту покушения на жизнь главного тренера футбольного клуба 1-й лиги «Буковина» Вадима ЗАЙЦА.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве дознания и досудебного следствия прокуратуры Черновицкой области Виктор ТИМЧУК, уже завершено досудебное следствие по этому уголовному делу, и оно с обвинительным заключением передано в Шевченковский районный суд г. Черновцов для рассмотрения по существу.

Проведенным досудебным следствием установлено, что в 2009 году между частным предпринимателем и буковинкой, имевшей в Черновцах свой бизнес, возникли гражданско-правовые обязательства: согласно устной договоренности мужчина взял у женщины в долг более 155 тыс. 650 грн. Однако долг не возвратил. Чтобы заставить частного предпринимателя вернуть деньги, женщина обратилась к своему знакомому, чтобы тот за денежное вознаграждение в сумме 4 тыс. евро путем угроз и насилия «посодействовал» возврату долга.

В августе 2011 года нанятый исполнитель привлек к «операции» еще одного своего знакомого, с которым они с целью запугивания выстрелили из огнестрельного оружия в окно дома должника.

7 октября 2011 года один из злоумышленников, зная, что частный предприниматель имеет в собственности автомобиль «БМВ Х-5» и увидев подобную иномарку с похожими номерными знаками на улице Достоевского в Черновцах, выстрелил из обреза охотничьего ружья «ТОЗ-63» 16-го калибра в дверцы автомобиля. Нападающий ранил владельца автомобиля и скрылся с места преступления.

Как выяснилось впоследствии, эта иномарка принадлежала главному тренеру ФК «Буковина» В.ЗАЙЦУ, который в это время и находился за рулем. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы тренеру были нанесены тяжкие телесные повреждения, опасные для его жизни.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, удалось выйти на след и вскоре задержать всех участников покушения. В ходе досудебного следствия выяснилось, что они причастны к совершению и других тяжких преступлений.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2011 года в Черновцах неизвестный мужчина из охотничьего обреза произвел выстрел в главного тренера футбольного клуба 1-й лиги «Буковина» В.ЗАЙЦА, когда тот садился в автомобиль возле собственного дома на улице Достоевского.

Выстрел был произведен в дверцы автомобиля, когда В.ЗАЯЦ садился за руль. Пули прошили двери и попали тренеру «Буковины» в колено. Потерпевший был госпитализирован в больницу скорой помощи.