Глава «Нефтегаздобычи» мог сымитировать свое похищение. Об этом сообщает газета "Сегодня"со ссылкой на источники в МВД. Как неофициально рассказали изданию, у следствия несколько версий: самопохищение (кто-то мог иметь виды на бизнес Семинского), похищение с целью выкупа и с целью убийства.

Кроме того, у дела есть странности. По словам источника, его несколько раз переквалифицировали: «4 февраля жена Семинского заявила о его пропаже.

5 февраля милиция Подольского района возбудила дело по статье «Умышленное убийство». 6 февраля прокуратура района завела дело по статье «Незаконное лишение свободы, совершенное по корыстным мотивам», прекратив дело по убийству. А еще спустя день дело из района передали в следственное управление главка милиции. И 8 февраля прокуратура Киева отменила постановление прокурора района, а дело переквалифицировали снова в «убийство».

При этом мертвым Семинского никто не видел. Но как отмечает издание, переквалификация дела теперь дает возможность активнее использовать прослушку, наружное наблюдение, проверку корреспонденции, в том числе и электронной. При обыске в кабинете Семинского нашли мочалку, бритву и зубную пасту.

В МВД официально ничего не комментируют. «Любая информация по этому делу может быть использована преступниками», — сказал начальник главного следственного управления МВД Василий Фаринник. В то же время он уверен, что дело быстро раскроют: «Мне это подсказывает не только интуиция».