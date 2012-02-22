У тигра, набросившегося на человека, - стресс

Работник отдела хищных животных Киевского зоопарка, на которого вчера напал тигр, находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи в тяжелом, но стабильном состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генерального директора зоопарка по зоочасти Константин ОРЛОВ сообщил сегодня на брифинге.

Он проинформировал журналистов о деталях вчерашнего несчастного случая. По словам К.ОРЛОВА, традиционно утром работники зоопарка в 10.00 начинают убирать вольеры животных. Трое работников отдела хищников, действуя согласно инструкции, переместили самку тигра в перегонную галерею и стали убирать в вольере. Один из работников сказал, что идет за дополнительным инвентарем, и ушел из вольера. А через две минуты двое его коллег, которые оставались на месте, услышали крик из соседнего вольера, в котором удерживают тигра-самца Тишу. Они побежали на крик, и увидели своего сотрудника рядом с тигром.

Как подчеркнул К.ОРЛОВ, рабочие стали действовать согласно инструкции – перегонять тигра Тишу в перегонный вольер. Одновременно они сообщили руководству зоопарка о нападении тигра на их коллегу. В зоопарк быстро прибыла «скорая помощь». После того, как тигра удалось загнать в перегонную галерею, врачи смогли оказать оперативную помощь пострадавшему, после чего госпитализировали его в больницу скорой помощи.

По информации К.ОРЛОВА, в больнице работника успешно прооперировали. При этом заместитель гендиректора зоопарка не уточнил, какие именно травмы получил пострадавший.

В зоопарке исключают, что рабочий был выпившим.

Обстоятельства несчастного случая выясняют следователи милиции. В зоопарке считают, что работник ошибочно зашел в вольер с тигром.

Как отмечают в зоопарке, сейчас за тигром Тишей установлен усиленный ветеринарный надзор, поскольку этот случай так же стрессовый и для животного.

Также журналистам подтвердили, что Тиша - тот тигр, о котором неоднократно говорили, что он болеет тигровой болезнью, то есть его организм не может переваривать сырое мясо. Его кормят специально приготовленной едой по отдельно разработанному рациону. В зоопарке подчеркнули, что животное ни в коем случае не голодает. Ветврачи исключают, что тигровая болезнь вызывает агрессивное поведение животного.