Кабмин намерен поднять стипендии до социальных стандартов

Кабинет министров Украины намерен ежегодно повышать стипендии и постепенно поднять их до уровня социальных стандартов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил по итогам совещания с представителями студенческих организаций и высших учебных заведений по вопросу подготовки законопроекта о высшем образовании.

«Я не представляю себе, чтобы экономили на стипендиях, на стипендиальном фонде. Если он выделен, значит, он должен предоставляться только на стипендии и больше ни на что. И тут никаких опасений у студентов не должно быть. Год от года, будьте уверены, что будет увеличиваться финансирование стипендиального фонда. Я не хочу вам сказки рассказывать, но будут у государства возможности в полной мере выполнять вот эти нормы, - значит, они будут выполняться», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что вопрос повышения стипендий в первую очередь зависит от состояния экономики Украины и тех процессов, которые происходят в мировой экономике.

При этом глава правительства подчеркнул, что государство однозначно будет выплачивать стипендии на нынешнем уровне.

«Плюс определенный рост. Но давайте так договоримся сразу: каждый год мы будем увеличивать стипендиальный фонд, больше чем инфляция, разумеется. То есть, имею в виду, что как можно быстрее выйти на наши социальные стандарты. Вот я прошу меня понять не потому что я такой – не хочу студентов обидеть», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в свои студенческие годы помимо учебы подрабатывал, и не видит в этом ничего плохого.