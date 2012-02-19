Глава секты заставляла брать кредиты
Сообщает черкасское УСБУ
Вступил в силу приговор горрайонного суда Черкасс по уголовным делам, возбужденным в отношении руководительницы местной религиозной общины полного Евангелие „Служение Святого Духа”, которая обманом вынуждала адептов брать в банках кредиты.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Черкасской области,
Установлено, что руководительница секты с помощниками длительное время, под предлогом неизбежности в ближайшем будущем краха мировой финансовой системы, вынуждали членов религиозной общины оформлять в банках кредиты в значительных размерах с последующей передачей полученных средств руководителям религиозной организации.
Общая сумма взятых членами секты кредитов превысила 30 млн. грн., отметили в УСБУ.
Злоумышленники приговорены к 12 годам лишения свободы с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией всего принадлежащего имущества.