Подлинность дипломов о высшем образовании можно проверить за 15 минут

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК заверяет, что в Украине подлинность дипломов о высшем образовании, выданных после 2000 года, можно проверить за 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Дипломы можно купить. Украина удивительная страна. Здесь можно купить дипломы графа, барона и прочее. Но заверяю вас, что все дипломы, выданные с 2000 года, за 15 минут можно проверить», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что Единая электронная база дипломов защищена Службой безопасности Украины и Специальной государственной службой защиты информации.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, на Минобразования, в соответствии с указом Президента Украины, возложена новая функция специальной проверки дипломов о высшем образовании всех лиц, претендующих на работу в органах государственной службы и местного самоуправления.

«Случаи очень интересны, когда, скажем, уже в сети проверки попали люди, которые претендовали на работу в очень высоких структурах», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.

Министр сообщил, что все дипломы, выданные до 2000 года, могут быть проверены в течение двух недель. «Архивы все в перфектном состоянии с 1945 года. Дубликат есть в каждом высшем учебном заведении, а первые частные вузы стали появляться в 1991-92 годах. Архивы до 1945 года не везде есть. Но я надеюсь, что нигде работодатель особо не заинтересуется человеком, который до 1943 года получил диплом о высшем образовании», - отметил Д.ТАБАЧНИК.

«Недавно, скажем, принимался человек, который претендовал в одну из ключевых структур. Оказалось, что он ничего не смог придумать умнее, как купить диплом Киевского национального университета имени Шевченко», - сказал министр.