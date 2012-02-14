МИД требует от США расследовать обстоятельства смерти украинского тренера

Министерство иностранных дел Украины требует от власти США провести оперативное расследование по факту смерти украинского тренера по хоккею Ивана Правилова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«МИД Украины обращается с требованием к американской стороне провести оперативное и всестороннее расследование по факту смерти И.Правилова, в частности, относительно действий или бездеятельности персонала пенитенциарного органа, в котором произошла эта трагедия», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, консульские должностные лица Украины неоднократно встречались с умершим и посещали судебные заседания, в ходе которых И.Правилов категорически опровергал выдвинутые против него обвинения в растлении несовершеннолетних.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что на момент смерти И.Правилова следствие по делу продолжалось, вина украинского гражданина не было доказана.

Он также сообщил, что, по предварительным данным американских компетентных органов, И.Правилов покончил с собой 10 февраля этого года в пенитенциарном заведении города Филадельфия. И.Правилов был арестован 14 января этого года по подозрению в сексуальных домогательствах к одному из его несовершеннолетних учеников.

Как сообщал УНИАН, 20 января в зарубежных СМИ появилась информация о том, что И.Правилова арестовали в США по подозрению в педофилии. 48-летнего тренера обвинили в том, что во время поездки по США он совершил действия сексуального характера в отношении 14-летнего мальчика. Как уточняет Associated Press, ссылаясь на судебные документы, двое ребят дали одинаковые свидетельства. В соответствии с их заявлениями, ночью 3 января ребята и И.Правилов находились в квартире в предместье Филадельфии Элкинс Парк (Elkins Park), приехав в Пенсильванию из Делавера. Тренер положил руку на гениталии одного из мальчиков. Согласно информации СМИ, когда И.Правилов узнал о том, что парень пожаловался на домогательства, он, в соответствии с материалами дела, пригрозил и ударил его.

В конце января прокуратура США официально предъявила И.Правилову обвинение в развращении 14-летнего подростка.

31 января суд в штате Пенсильвания оставил под стражей И.Правилова.

Команда «Дружба-78», сформированная из юных хоккеистов 1999-2000 гг., находится в США по приглашению И.Правилова и тренируется для участия в Чемпионате мира среди детских клубных команд (в возрасте до 13 лет), который должен пройти в Квебеке (Канада) в феврале 2012 года.

В целом, хоккейный клуб-школа «Дружба-78» под руководством И.Правилова является неоднократным чемпионом Украины и победителем многих международных турниров. Некоторые воспитанники «Дружбы-78» выступают за разные клубы НХЛ в США и Канаде. Осенью 2005 года около 20 юных воспитанников «Дружбы-78» выехали из Украины для продолжения учебы в частных колледжах США.

В харьковском хоккейном клубе «Дружба-78» считают, что И.Правилов стал жертвой детского хулиганства, а то и мести.