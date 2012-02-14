Пострадавшие от взрыва шахтеры остаются в крайне тяжелом состоянии

Пятеро горняков шахты «Северная» ГП «Дзержинскуголь», пострадавшие 6 февраля от взрыва газовоздушной смеси, остаются в Донецком ожоговом центре Института неотложной восстановительной хирургии им. Гусака в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

По его словам, пострадавшие шахтеры «находятся сегодня в больнице: двое в тяжелом состоянии, двое - в очень тяжелом и один - в критическом состоянии». «Там достаточно сложная ситуация, учитывая тяжесть ожогов: свыше 60%», - добавил губернатор.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в 22.30 при проведении взрывных работ в шахте “Северная” произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 10 шахтеров. По пути в больницу один из них скончался.

В ночь на 10 февраля умерли двое горняков - 1973 и 1971 года рождения. Утром 11 февраля скончался горнорабочий очистного забоя 1969 г.р., а в тот же день в 22.00 от полученных ожогов и сопутствующих травм умер мастер-взрывник 1969 года рождения.